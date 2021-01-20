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Уряд погодив "слугу" і колишнього шоумена на посаду голови ОДА

Середа, 20 січня 2021, 12:35
Уряд погодив слугу і колишнього шоумена на посаду голови ОДА

Кабінет міністрів погодив кандидатуру народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання уряду, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook

Деталі: Уряд на засіданні 20 січня розглянув заяву Скічка та провів із ним співбесіду.

29 річний телеведучий Скічко пройшов до Верховної Ради у 2019 році за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області.

Читайте також: "Слуга народу" та ексшоумен Олександр Скічко: Про Юрушева, таємну команду та "поверхневих" іноземців з УЗ

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЧеркаська область
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