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Кабмин согласовал "слугу" и бывшего шоумена на должность главы ОГА

Среда, 20 января 2021, 13:35

Кабинет министров согласовал кандидатуру народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Источник: трансляция заседания правительства, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Детали: Министры на заседании 20 января рассмотрели заявление Скичко и провели с ним собеседование.

29 летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.

Читайте также: "Слуга народа" и экс-шоумен Александр Скичко: про Юрушева, тайную команду и "поверхностных" иностранцев из УЗ

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЧеркасская область


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