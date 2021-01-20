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В Україну йде відлига

Середа, 20 січня 2021, 13:53
Фото zik.ua

У найближчі дні в Україні очікується потепління, переважно без опадів, лише в Карпатах невеликий сніг та сніг з дощем.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "21-22 січня – значне послаблення нічних морозів та підвищення денної температури до відлиги; переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні 21 січня невеликий сніг, 22 січня невеликий дощ". 

 
 Фото meteo.gov.ua

Деталі: За прогнозом Діденко, у четвер вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. Холодна погода утримається лиш на сході країни.

Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Запоріжжі -15-24 градуси, а вдень -4-10 градусів. Водночас на Заході очікується до +2+7 градусів. На решті території – поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Переважно без опадів.

У Києві найближчої ночі -8-10 градусів, невеликий сніг, вдень 21 січня близько 0, без опадів.

Українська правда
Теми: погода


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