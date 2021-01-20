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В Украину идет оттепель

Среда, 20 января 2021, 12:53
В Украину идет оттепель
Фото zik.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление, преимущественно без осадков, только в Карпатах небольшой снег и снег с дождем.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "21-22 января – значительное ослабление ночных морозов и повышение дневной температуры до оттепели; преимущественно без осадков, только в Карпатском регионе 21 января небольшой снег, 22 января небольшой дождь". 

 
 Фото meteo.gov.ua

Детали: По прогнозу Диденко, в четверг днем ​​температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше.

Холодная погода сохранится только на востоке страны. Ночью на Востоке, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -15-24 градуса, а днем ​​-4-10 градусов.

В то же время на Западе ожидается до +2+7 градусов. На остальной территории – постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем. Преимущественно без осадков.

В Киеве ближайшей ночью -8-10 градусов, небольшой снег, днем ​​21 января около 0, без осадков.

Украинская правда

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Темы: погода
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