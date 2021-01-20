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Трамп думає над створенням нової політичної партії – WSJ

Середа, 20 січня 2021, 14:08

Президент США Дональд Трамп в останні дні перед своїм відходом з посади обговорював зі своїми соратниками створення нової політичної партії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами джерел, минулого тижня Трамп обговорював це питання з декількома помічниками і іншими близькими до нього людьми. 

За словами співрозмовників, Трамп сказав, що хотів би назвати нову партію "Партією патріотів".

В останні дні Трамп ворогував з декількома лідерами республіканців, у тому числі з лідером більшості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом. Опитування показують, що Трамп зберігає сильну підтримку серед рядових виборців Республіканської партії.

Наразі не зрозуміло, наскільки серйозно Трамп збирається створити нову партію, що потребує значних часових і ресурсних витрат. У Трампа є велика база прихильників, деякі з них не були глибоко залучені в політику Республіканської партії до кампанії Трампа 2016 року.

Треті партії зазвичай не отримують достатньої підтримки, щоб відігравати важливу роль в національних виборах у США. Будь-які спроби створити нову партію, швидше за все, зіткнуться з інтенсивним опором з боку представників Республіканської партії, яких роздратує думка про те, що Трамп позбавляє підтримки кандидатів від республіканців.

Теми: ТрампСШАвибори


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