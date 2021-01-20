Трамп думает над созданием новой политической партии – WSJ

Президент США Дональд Трамп в последние дни перед своим уходом с должности обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, на прошлой неделе Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими к нему людьми.

По словам собеседников, Трамп сказал, что хотел бы назвать новую партию "Партией патриотов".

В последние дни Трамп враждовал с несколькими лидерами республиканцев, в том числе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Опросы показывают, что Трамп сохраняет сильную поддержку среди рядовых избирателей Республиканской партии.

Пока не ясно, насколько серьезно Трамп собирается создать новую партию, что требует значительных временных и ресурсных затрат. У Трампа есть большая база поклонников, некоторые из них не были глубоко вовлечены в политику Республиканской партии в кампании Трампа 2016 года.

Третьи партии обычно не получают достаточной поддержки, чтобы играть важную роль в национальных выборах в США. Любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с интенсивным сопротивлением со стороны представителей Республиканской партии, которых разозлит мнение о том, что Трамп лишает поддержки кандидатов от республиканцев.