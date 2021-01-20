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Вбивці 11-річної дівчинки дали 15 років тюрми, в суді він намагався перерізати собі горло

Середа, 20 січня 2021, 14:45

На Одещині вбивцю 11-річної Дар'ї Лук'яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі, перед цим він намагався у суді перерізати собі горло.

Джерело: Думская

Пряма мова Тарасова: "Сьогодні я помру і поставлю крапку, я, а не суд".

Деталі: Перед початком засідання чоловік заявив, що не вбивав дівчинку. Згодом обвинувачений почав різати собі шию гострим предметом. Поліція встигла його "скрутити".

Тарасова відвезли в лікарню для надання медичної допомоги.

За словами бабусі вбитої дівчинки Катерини Лук'яненко, на одному із закритих засідань Тарасов повідомив, що в скоєнні злочину йому допомагали батьки.

*Обережно, відео містить сцени насилля

Крім того вона вважає, що спроба самогубства - це гра на камери і чергова спроба затягнути засідання. Таку ж думку і висловив адвокат потерпілих.

Після надання допомоги в лікарні Тарасова привезли в суд. Особливу увагу конвой приділив обшуку обвинуваченого. Його попросили тримати руки на видному місці.

Обвинуваченого засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

Передісторія: 

  • 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію, а одяг спалив.
  • 19 червня 2019 року при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.

Теми: вбивстводітисуд


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