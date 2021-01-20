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Убийце 11-летней девочки дали 15 лет тюрьмы, в суде он пытался перерезать себе горло

Среда, 20 января 2021, 14:45

В Одесской области убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы, перед этим он пытался в суде перерезать себе горло.

Источник: Думская

Прямая речь Тарасова: "Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд".

Детали: Перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал девочку.

Впоследствии обвинуваченийпочав резать себе шею острым предметом. Полиция успела его свернуть. Тарасова отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, на одном из закрытых заседаний Тарасов сообщил, что в совершении преступления ему помогали родители.

*Видео содержит сцены насилия

Кроме того, она считает, что попытка самоубийства – это игра на камеры и очередная попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.

После оказания помощи в больнице Тарасова привезли в суд. Особое внимание конвой уделил обыска обвиняемого. Его попросили держать руки на видном месте.

Предыстория:

  • 22-летний парень признался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег.
  • 19 июня 2019 года при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.

Темы: убийстводетисуд


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