Убийце 11-летней девочки дали 15 лет тюрьмы, в суде он пытался перерезать себе горло
В Одесской области убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы, перед этим он пытался в суде перерезать себе горло.
Источник: Думская
Прямая речь Тарасова: "Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд".
Детали: Перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал девочку.
Впоследствии обвинуваченийпочав резать себе шею острым предметом. Полиция успела его свернуть. Тарасова отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, на одном из закрытых заседаний Тарасов сообщил, что в совершении преступления ему помогали родители.
*Видео содержит сцены насилия
Кроме того, она считает, что попытка самоубийства – это игра на камеры и очередная попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.
После оказания помощи в больнице Тарасова привезли в суд. Особое внимание конвой уделил обыска обвиняемого. Его попросили держать руки на видном месте.
Предыстория:
- 22-летний парень признался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег.
- 19 июня 2019 года при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.