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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Середа, 20 січня 2021, 14:47
Анатолій Загородній. Фото НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.

Джерело: указ №22/2021 від 20 січня

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича – президента Національної академії наук України".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Зеленськийукази


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