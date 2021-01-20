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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Середа, 20 січня 2021, 13:47
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Анатолій Загородній. Фото НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.

Джерело: указ №22/2021 від 20 січня

Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича – президента Національної академії наук України".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Зеленськийукази
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