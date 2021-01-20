Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Середа, 20 січня 2021, 13:47
Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України президента Національної академії наук Анатолія Загороднього.
Джерело: указ №22/2021 від 20 січня
Дослівно: "Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича – президента Національної академії наук України".
Передісторія:
- 7 жовтня 2020 року академіка Анатолія Загороднього обрали президентом НАНУ.
Українська правда