Зеленский внес изменения в состав СНБО
Среда, 20 января 2021, 14:47
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.
Источник: указ №22/2021 от 20 января
Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины".
Предыстория:
- 7 октября 2020 года академика Анатолия Загородного избрали президентом НАНУ.
Украинская правда