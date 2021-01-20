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Зеленский внес изменения в состав СНБО

Среда, 20 января 2021, 14:47

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.

Источник: указ №22/2021 от 20 января

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины".

Предыстория:

  • 7 октября 2020 года академика Анатолия Загородного избрали президентом НАНУ.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказы


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