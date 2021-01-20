Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Среда, 20 января 2021, 13:47
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Анатолий Загородний. Фото НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины президента Национальной академии наук Анатолия Загороднего.

Источник: указ №22/2021 от 20 января

Дословно: "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Зеленский
Зеленский на упреки Уоллеса: Можем утром просыпаться и благодарить министра лично
Зеленский рассказал, как не мог наговорится с Байденом
Встреча Зеленского и Байдена началась в Вильнюсе
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: