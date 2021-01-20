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Трамп залишив Білий дім

Середа, 20 січня 2021, 14:59
Трамп залишив Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп востаннє залишив Білий дім під час свого президентства.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Президент у супроводі першої леді Меланії Трамп вертольотом попрямував на авіабази Ендрюс, де очікується коротка церемонія прощання перед останнім президентським рейсом до Палм-Біч.

Трамп вже давно заявив, що не буде присутній на інавгурації нового президента. Цим він порушив багаторічну традицію.

Останнім президентом США, який пропустив інавгурацію свого наступника, був Ендрю Джонсон, якому теж оголошували імпічмент і який відбув один термін відразу після вбивства Авраама Лінкольна.

 

На церемонії інавгурації буде присутній віцепрезидент Майк Пенс, який, за даними американських ЗМІ, не поїде на церемонію прощання Трампа.

Як відомо, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не буде схожа на жодну попередню в американській історії.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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