Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп покинул Белый дом

Среда, 20 января 2021, 14:59
Трамп покинул Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом во время своего президентства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Президент в сопровождении первой леди Мелании Трамп на вертолете направился на авиабазу ​​Эндрюс, где ожидается короткая церемония прощания перед последним президентским рейсом в Палм-Бич.

Трамп уже давно заявил, что не будет присутствовать на инаугурации нового президента. Этим он нарушил многолетнюю традицию.

Последним президентом США, пропустившим инаугурацию своего преемника, был Эндрю Джонсон, которому тоже объявляли импичмент и отбывший один срок сразу после убийства Авраама Линкольна.

 

На церемонии инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, который, по данным американских СМИ, не поедет на церемонию прощания Трампа.

Как известно, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не будет похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в нашей трансляции - Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: