У Сполучених Штатах почалася церемонія інавгурації обраного на останніх виборах 46-го президента країни Джозефа Байдена.

Джерело: відеотрансляція "Голосу Америки", "Радіо Свободи"

Деталі: Церемонія стартувала о 19:00 за київським часом у столиці США Вашингтоні.

Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден принесе присягу на вірність американському народу і стане найстарішим президентом в історії США.

У якості віцепрезидента до присяги буде приведена також 56-річна Камала Гарріс, ставши першою жінкою на цій посаді.

За традицією, Байден провів ніч перед інавгурацією в Blair House, офіційному гостьовому будинку президента, напроти Білого дому в центрі Вашингтона.

За інформацією Європейської правди, інавгурація Байдена через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 тисяч квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1 000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

В день інавгурації у Вашингтоні буде 21 тисяча солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.