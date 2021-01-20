Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США пройшла інавгурація нового президента

Середа, 20 січня 2021, 18:37
У США пройшла інавгурація нового президента

У Сполучених Штатах пройшла церемонія інавгурації обраного на останніх виборах 46-го президента країни Джозефа Байдена.

Джерело: відеотрансляція "Голосу Америки", "Радіо Свободи"

Деталі: Церемонія пройшла у столиці США Вашингтоні.

Поклавши руку на Біблію, 78-річний демократ Байден склав присягу на вірність американському народу і стане найстарішим президентом в історії США.

У якості віцепрезидента до присяги приведена також 56-річна Камала Гарріс, ставши першою жінкою на цій посаді.

За традицією, Байден провів ніч перед інавгурацією в Blair House, офіційному гостьовому будинку президента, напроти Білого дому в центрі Вашингтона.

Інавгурація Байдена через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 тисяч квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1 000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

В день інавгурації у Вашингтоні буде 21 тисяча солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденінавгураціяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Байден
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: