В Соединенных Штатах прошла церемония инаугурации избранного на последних выборах 46-го президента страны Джозефа Байдена.

Источник: видеотрансляция "Голоса Америки", "Радио Свободы"

Детали: Церемония прошла в столице США Вашингтоне.

Положа руку на Библию, 78-летний демократ Байден принес присягу на верность американскому народу и станет самым старым президентом в истории США.

В качестве вице-президента к присяге приведена также 56-летняя Камала Харрис, став первой женщиной на этом посту.

По традиции, Байден провел ночь перед инаугурацией в Blair House, официальном гостевом доме президента, напротив Белого дома в центре Вашингтона.

Инаугурация Байдена из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 тысяч билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1 000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.