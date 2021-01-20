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В окупованому Криму є випадки примусової вакцинації від COVID - постпред президента

Середа, 20 січня 2021, 15:16
В окупованому Криму є випадки примусової вакцинації від COVID - постпред президента

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про факти примусової вакцинації проти Covid-19 громадян, які проживають на окупованому Російською Федерацією півострові.

Джерело: Кориневич в ході комітетських слухань у форматі відеоконференції, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас ще є факти фактично примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості".

Деталі: Постпред також стверджує, що жителі Криму не мають можливість за власним бажанням зробити тест на Covid-19.

Кориневич каже, що з поширенням пандемії Covid-19 ситуація з правами людини в Криму ще більше погіршилася.

За його словами, російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан у Криму ..

Постпред повідомив, що в Криму відсутня необхідна кількість місць у лікарнях, мають місце відмови в госпіталізації громадян, переміщення хворих Covid-19 з лікарень в санаторії, де їм не можуть надати необхідну медичну допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримправа людинивакцинація
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