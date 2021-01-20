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В оккупированном Крыму есть случаи принудительной вакцинации от COVID - постпред президента

Среда, 20 января 2021, 15:16
В оккупированном Крыму есть случаи принудительной вакцинации от COVID - постпред президента

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации против Covid-19 граждан, проживающих на оккупированном Российской Федерацией полуострове.

Источник: Кориневич в ходе комитетских слушаний в формате видеоконференции, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества".

Детали: Постпред также утверждает, что жители Крыма не имеют возможность по собственному желанию сделать тест на Covid-19.

Кориневич говорит что с распространением пандемии Covid-19 ситуация с правами человека в Крыму еще больше ухудшилась.

По его словам, российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму..

Постпред сообщил, что в Крыму отсутствует необходимое количество мест в больницах, имеют место отказы в госпитализации граждан, перемещение больных Covid-19 из больниц в санатории, где им не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Темы: Крымправа человекавакцинация
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