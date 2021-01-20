Поліцейські на Житомирщині вибивали із хлопця зізнання у злочині: справою займеться ОГП

У Житомирській області поліцейські могли побили хлопця, щоб він зізнався у викраденні автомобіля. Справою займається офіс генпрокурора.

Джерело: Hromadske, керівник департаменту Офісу генпрокурора щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів Юрій Бєлоусов

Деталі: Подія трапилася у місті Малин Житомирської області.

Йдеться про 18-річного хлопця, якого нібито побили поліцейські та вимагали від нього зізнатися у крадіжці автомобіля.

Бєлоусов розповів, що його департамент проводить першочергові дії щодо цієї справи.

Справу відкрила місцева прокуратура, але після цього її забрав Офіс генпрокурора.

Про подію написав у Facebook перший секретар посольства України у Великій Британії Денис Сєнік. Він повідомив, що йдеться про його 18-річного племінника Арсена.

За словами Сєніка, під час прогулянки до хлопця та його друга почали чіплятися приблизно десять невідомих людей - вони почали бити їх ногами та вимагати гроші.

При цьому зловмисники вимагали розповісти, де автомобіль "Мазда", а один з нападників назвався "працівником поліції під прикриттям".

Пряма мова Сєніка: "Через 5 хвилин з'явився автомобіль з логотипом поліції, з якого вийшли два поліцейських у формі. Молодий поліцейський підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений. Після цього поліцейський вдарив Арсена пістолетом. На обурення Арсена інший поліцейський відповів ударом ноги в голову".

Потім хлопців забрали у місцевий відділок, де від них вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля. Їх відпустили о 2:30 ночі без будь-яких пояснень і вибачень.

Потерпілий хлопець з батьками намагався написати заяву та зняти побої, але у місцевій поліції і прокуратурі їм відмовили.

Хлопцю довелося зробити це у місцевій лікарні, де його зустріли поліцейські. Його повели на зустріч із прокуроркою, яка намагалася мінімізувати та пом’якшити дії поліції.

Йому видали незареєстровану копію протоколу, без печатки. Про висновки судмедекспертизи хлопцю також не повідомили.

Також йому не видали результат рентгенівського дослідження з підозрою на зламаний ніс та струс мозку чи інших документів.