Полицейские на Житомирщине выбивали из парня признание в преступлении: делом займется ОГП

В Житомирской области полицейские могли избить парня, чтобы он признался в угоне автомобиля. Делом занимается Офис генпрокурора.

Источник: Hromadske, руководитель департамента Офиса генпрокурора о пытках и других серьезных нарушений со стороны правоохранительных органов Юрий Белоусов

Детали: Происшествие случилось в городе Малин Житомирской области.

Речь идет о 18-летнем парне, которого якобы избили полицейские и потребовали от него признаться в краже автомобиля. Белоусов рассказал, что его департамент проводит первоочередные действия по этому делу.

Дело открыла местная прокуратура, но после этого ее забрал Офис генпрокурора.

О событии написал в Facebook первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник. Он сообщил, что речь идет о его 18-летнем племяннике Арсене.

По словам Сеника, во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей - они начали бить их ногами и требовать деньги.

При этом злоумышленники требовали рассказать, где автомобиль "Мазда", а один из нападавших представился "сотрудником полиции под прикрытием".

Прямая речь Сеника: "Через 5 минут появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли два полицейских в форме.

Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет ни был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову".

Затем ребят забрали в местный участок, где от них требовали признаться в краже автомобиля. Их отпустили в 2:30 ночи без каких-либо объяснений и извинений.

Пострадавший парень с родителями пытался написать заявление и снять побои, но в местной полиции и прокуратуре им отказали.

Парню пришлось сделать это в местной больнице, где его встретили полицейские. Его повели на встречу с прокурором, которая пыталась минимизировать и смягчить действия полиции.

Ему выдали незарегистрированную копию протокола, без печати. О выводах судмедэкспертизы парню также не сообщили.

Также ему не выдали результат рентгеновского исследования с подозрением на сломанный нос и сотрясение мозга или других документов.