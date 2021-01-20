Киянин торгував фейковими довідками про відсутність COVID-19

У Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, мешканець Дарницького району через соціальну мережу шукав покупців фальшивих довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які замовник оплачував після отримання довідки поштою. Довідки виготовлялись іноземними мовами для виїзду за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази: підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз щодо вилучених речових доказів. Слідчі дії тривають.

Пряма мова Максимець: "Питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, а також щодо можливої додаткової кваліфікації його дій буде вирішено після проведення експертиз. До речі, заявки на виготовлення довідки про негативний тест на COVID надходили фігуранту навіть під час проведення обшуків".

Додатково: Правопорушення викрито прокурорами спільно з відділом дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві та Департаментом кіберполіції НП України.