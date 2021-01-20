Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Киянин торгував фейковими довідками про відсутність COVID-19

Середа, 20 січня 2021, 16:00
Киянин торгував фейковими довідками про відсутність COVID-19

У Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, мешканець Дарницького району через соціальну мережу шукав покупців фальшивих довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які замовник оплачував після отримання довідки поштою. Довідки виготовлялись іноземними мовами для виїзду за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази: підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

 

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз щодо вилучених речових доказів. Слідчі дії тривають.

Пряма мова Максимець: "Питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, а також щодо можливої додаткової кваліфікації його дій буде вирішено після проведення експертиз. До речі, заявки на виготовлення довідки про негативний тест на COVID надходили фігуранту навіть під час проведення обшуків".

Додатково: Правопорушення викрито прокурорами спільно з відділом дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві та Департаментом кіберполіції НП України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: