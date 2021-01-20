Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киянин торгував фейковими довідками про відсутність COVID-19

Середа, 20 січня 2021, 17:00

У Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, мешканець Дарницького району через соціальну мережу шукав покупців фальшивих довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які замовник оплачував після отримання довідки поштою. Довідки виготовлялись іноземними мовами для виїзду за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази: підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

 

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз щодо вилучених речових доказів. Слідчі дії тривають.

Пряма мова Максимець: "Питання щодо повідомлення чоловіку про підозру, а також щодо можливої додаткової кваліфікації його дій буде вирішено після проведення експертиз. До речі, заявки на виготовлення довідки про негативний тест на COVID надходили фігуранту навіть під час проведення обшуків".

Додатково: Правопорушення викрито прокурорами спільно з відділом дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві та Департаментом кіберполіції НП України.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоБойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова

Україна все ще може отримати транш МВФ у 1 кварталі 2021 року – Bank of America

В Держдумі РФ відреагували на український закон про мову: гоніння на російську

фото, відеоТрамп залишив Білий дім

Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 

У Кремлі відреагували на розслідування Навального про палац Путіна

Усі новини...
Київ
Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 
Київ готовий повернути дітей у школи, але є і план Б
COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли
Останні новини
17:48
Щонайменше двоє людей загинули під час вибуху у Мадриді
17:46
Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара
17:40
відеоБойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова
17:23
фото, відеоВ Одесі чоловік ходив по вулиці з людською головою в руках
17:20
Швеція хоче покрити всю територію країни 5G до 2023 року
17:03
фотоУ центрі Мадрида прогримів потужний вибух
17:00
фотоКиянин торгував фейковими довідками про відсутність COVID-19
16:45
Фільм Навального про палац Путіна за добу подивилося більше 25 мільйонів людей
16:44
Нафта дорожчає на тлі інавгурації Байдена
16:43
Україна все ще може отримати транш МВФ у 1 кварталі 2021 року – Bank of America
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!