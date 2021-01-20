Киевлянин торговал фейковыми справками об отсутствии COVID-19

В Киеве разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, житель Дарницкого района через социальную сеть искал покупателей фальшивых справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР.

Стоимость справки составляла 500 гривен, которые заказчик оплачивал после получения справки по почте. Справки изготовлялись на иностранных языках для выезда за границу.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства: поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятых вещественных доказательствах. Следственные действия продолжаются.

Прямая речь Максимец: "Вопрос уведомления мужчины о подозрении, а также о возможной дополнительной квалификации его действий будет решен после проведения экспертиз. Кстати, заявки на изготовление справки об отрицательном тесте на COVID поступали фигуранту даже во время проведения обысков".

Дополнительно: Правонарушение разоблачено прокурорами совместно с отделом дознания Дарницкого УП ГУ ЧП в г. Киеве, Управлением по борьбе с наркопреступностью в Киеве и Департаментом киберполиции НП Украины.