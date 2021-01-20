У центрі Мадрида прогримів потужний вибух

Потужний вибух зруйнував багатоповерховий будинок у центрі Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Вибух стався близько 15.00 в районі Пуерта-де-Толедо. Перші дані, про які повідомили пішоходи в цьому районі, говорять про сильно пошкоджену будівлю, яку можна побачити на деяких фотографіях та відео, поширених у соціальній мережі Twitter.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Перша гіпотеза полягає в тому, що стався вибух газу.

Зараз територія, де є будинок для літніх людей та школа, огороджена, і пожежники нікого не пускають до постраждалого району.

Про постраждалих поки не повідомляється.