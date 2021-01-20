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У центрі Мадрида прогримів потужний вибух

Середа, 20 січня 2021, 16:03

Потужний вибух зруйнував багатоповерховий будинок у центрі Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Вибух стався близько 15.00 в районі Пуерта-де-Толедо. Перші дані, про які повідомили пішоходи в цьому районі, говорять про сильно пошкоджену будівлю, яку можна побачити на деяких фотографіях та відео, поширених у соціальній мережі Twitter.

Перша гіпотеза полягає в тому, що стався вибух газу.

Зараз територія, де є будинок для літніх людей та школа, огороджена, і пожежники нікого не пускають до постраждалого району.

Про постраждалих поки не повідомляється.

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