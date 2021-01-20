В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв разрушил многоэтажный дом в центре Мадрида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Взрыв произошел около 15:00 в районе Пуэрта-де-Толедо. Первые данные, о которых сообщили пешеходы в этом районе, говорят о сильно поврежденном здании, которое можно увидеть на некоторых фотографиях и видео, распространенных в социальной сети Twitter.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Первая гипотеза заключается в том, что произошел взрыв газа.

Сейчас территория, где есть дом престарелых и школа, ограждена, пожарные никого не пускают в пострадавший район.

О пострадавших пока не сообщается.