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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

Среда, 20 января 2021, 17:03

Мощный взрыв разрушил многоэтажный дом в центре Мадрида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Взрыв произошел около 15:00 в районе Пуэрта-де-Толедо. Первые данные, о которых сообщили пешеходы в этом районе, говорят о сильно поврежденном здании, которое можно увидеть на некоторых фотографиях и видео, распространенных в социальной сети Twitter.

Первая гипотеза заключается в том, что произошел взрыв газа.

Сейчас территория, где есть дом престарелых и школа, ограждена, пожарные никого не пускают в пострадавший район.

О пострадавших пока не сообщается.



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