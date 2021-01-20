В Одесі чоловік ходив по вулиці з людською головою в руках
Середа, 20 січня 2021, 16:23
Правоохоронці в Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з людською головою в руках.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках.
Його затримали, коли він заходив у під’їзд будинку.
У його квартирі на проспекті Небесної Сотні виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.
Наразі на місці події працює керівництво головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Відомості за фактом умисного вбивства внесені до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 ККУ.
З підозрюваним проводяться слідчі дії.
Українська правда