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В Одесі чоловік ходив по вулиці з людською головою в руках

Середа, 20 січня 2021, 17:23

Правоохоронці в Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з людською головою в руках.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках.

Його затримали, коли він заходив у під’їзд будинку.

У його квартирі на проспекті Небесної Сотні виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

 

Наразі на місці події працює керівництво головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

 

Відомості за фактом умисного вбивства внесені до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 ККУ.

З підозрюваним проводяться слідчі дії.

Українська правда
Теми: Одесавбивствополіція


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