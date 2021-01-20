В Одесі чоловік ходив по вулиці з людською головою в руках

Правоохоронці в Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з людською головою в руках.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках.

Його затримали, коли він заходив у під’їзд будинку.

У його квартирі на проспекті Небесної Сотні виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Наразі на місці події працює керівництво головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Відомості за фактом умисного вбивства внесені до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 ККУ.

З підозрюваним проводяться слідчі дії.