В Одессе мужчина ходил по улице с человеческой головой в руках
Среда, 20 января 2021, 17:23
Правоохранители в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с человеческой головой в руках.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Детали: Правоохранители получили сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.
Его задержали, когда он заходил в подъезд дома.
В его квартире на проспекте Небесной Сотни обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Сейчас на месте происшествия работает руководство главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Сведения по факту умышленного убийства внесены в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 УК.
С подозреваемым проводятся следственные действия.
Украинская правда