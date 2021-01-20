В Одессе мужчина ходил по улице с человеческой головой в руках

Правоохранители в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с человеческой головой в руках.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Правоохранители получили сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.

Его задержали, когда он заходил в подъезд дома.

В его квартире на проспекте Небесной Сотни обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает руководство главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 УК.

С подозреваемым проводятся следственные действия.