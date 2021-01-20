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Щонайменше двоє людей загинули під час вибуху у Мадриді

Середа, 20 січня 2021, 17:48

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмеїда підтвердив загибель щонайменше двох людей в результаті потужного вибуху в житловому будинку в центрі іспанської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Дозвольте мені зробити попередню оцінку з урахуванням усіх пересторог. Ймовірно, у житловому будинку району Ла-Палома стався вибух газу. Щонайменше дві людини загинули" – сказав мер.

Повідомляється, що декілька людей отримали поранення. Джерела у поліції кажуть про дитину, яку поранило уламками будинку.

У будівлі, яка вибухнула, спалахнула пожежа. На місці працюють вогнеборці і рятувальники.

Спеціалісти також перевіряють, наскільки уражені вибухом сусідні будівлі, зокрема будинок літніх людей. 60 його мешканців переселять у місцеві готелі.

Як повідомлялося, у другій половині дня в центрі Мадрида стався потужний вибух у багатоповерхівці.

Теми: Іспаніянадзвичайна подія


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