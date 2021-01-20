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По меньшей мере два человека погибли при взрыве в Мадриде

Среда, 20 января 2021, 16:48

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил гибель по меньшей мере двух человек в результате мощного взрыва в жилом доме в центре испанской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Позвольте мне сделать предварительную оценку с учетом всех условий. Вероятно, в жилом доме района Ла-Палома произошел взрыв газа. По меньшей мере два человека погибли", - сказал мэр.

Сообщается, что несколько человек получили ранения. Источники в полиции говорят о ребенке, которого ранило осколками.

В здании после взрыва вспыхнул пожар. На месте работают пожарные и спасатели.

Специалисты также проверяют, насколько поражены взрывом соседние здания, в том числе дом престарелых. 60 его жителей переселят в местные гостиницы.

Как сообщалось, во второй половине дня в центре Мадрида произошел мощный взрыв в многоэтажке.

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Темы: Испаниячрезвычайное происшествие
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