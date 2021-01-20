Штепу помістили під домашній арешт, її чекає суд
Орджонікідзевський райсуд Харкова у середу обрав запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій у сепаратизмі.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" із зали суду
Дослівно ухвала судді: "Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.
Застосувати до обвинуваченої... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 19 березня".
Деталі: Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00.
Суд також вирішив завершити підготовче засідання та призначив слухання справи по суті на 28 січня.
Передісторія: Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.
На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Санкція інкримінованої статті передбачає довічне ув'язнення.
6 березня 2018 року Апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.
До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.
24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що Україна має виплатити їй 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро відшкодування судових витрат.