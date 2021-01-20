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Штепу помістили під домашній арешт, її чекає суд

Середа, 20 січня 2021, 17:16

Орджонікідзевський райсуд Харкова у середу обрав запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій у сепаратизмі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із зали суду

Дослівно ухвала судді: "Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати до обвинуваченої... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 19 березня".

Деталі: Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00.

Суд також вирішив завершити підготовче засідання та призначив слухання справи по суті на 28 січня.

Передісторія: Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.

На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Санкція інкримінованої статті передбачає довічне ув'язнення.

6 березня 2018 року Апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що Україна має виплатити їй 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро відшкодування судових витрат.

"Українська правда" у Threads

Теми: судсепаратизмДонбас
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