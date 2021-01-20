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Штепу поместили под домашний арест, ее ждет суд

Среда, 20 января 2021, 17:16

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-мэру Славянска Нели Штепе, обвиняемой в сепаратизме.

Источник: "Интерфакс-Украина" из зала суда

Дословно постановление судьи: "Ходатайство прокурора об избрании Штепе Нелли Игоревне меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично.

Применить к обвиняемой... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта".

Детали: Согласно документу, Штепа должен находиться дома с 22:00 до 5:00.

Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по существу на 28 января.

Предыстория: Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекли гибель людей и создание террористической группы или организации.

На суде Штепа объясняла, что призвала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает пожизненное заключение.

6 марта 2018 Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы дела по Штепе на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела по Штепе изначально должно начаться в пятый раз.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

24 октября 2019 Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. Суд определил, что Украина должна выплатить ей 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Темы: судсепаратизмДонбасс
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