Посол України опублікував правила поведінки на церемонії інавгурації Байдена

Посол України в США Володимир Єльченко опублікував у Twitter запрошення на інавгурації Джо Байдена, а також правила етикету під час церемонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У правилах, зокрема, вказується, на необхідність перебувати у масці для обличчя протягом всієї церемонії та дотримуватися соціального дистанціювання. Також забороняється переміщати стільці, кожен з яких закріплений за конкретним гостем.

Іноземних представників везуть до місця проведення церемонії централізовано, автобусом, від Державного департаменту.

Єльченко також опублікував запрошення, яке отримав він та інші гості церемонії.

Як відомо, на інавгурацію президентів США не запрошують іноземних лідерів, інші держави представляють їхні посли у Вашингтоні.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не буде схожа на жодну попередню в американській історії.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції: Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE