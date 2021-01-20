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Посол Украины опубликовал правила поведения на церемонии инаугурации Байдена

Среда, 20 января 2021, 17:26

Посол Украины в США Владимир Ельченко опубликовал в Twitter приглашение на инаугурации Джо Байдена, а также правила этикета во время церемонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В правилах, в частности, указывается на необходимость находиться в маске для лица на протяжении всей церемонии и придерживаться социального дистанцирования. Также запрещается перемещать стулья, каждый из которых закреплен за конкретным гостем.

Иностранных представителей везут к месту проведения церемонии централизованно, на автобусе от Государственного департамента.

Ельченко также опубликовал приглашение, которое получил он и другие гости церемонии.

Как известно, на инаугурацию президентов США не приглашают иностранных лидеров, другие государства представляют их послы в Вашингтоне.

Напомним, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не будет похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в нашей трансляции: Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE

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