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Камала Гарріс склала присягу віцепрезидента США

Середа, 20 січня 2021, 17:47

Колишня сенаторка від штату Каліфорнія Камала Гарріс склала присягу віцепрезидента США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гарріс привела до присяги суддя Соня Сотомайор. 

На церемонію інавгурації Камалу Гарріс супроводив Юджин Гудман, співробітник поліції Капітолію, який став обличчям опору прихильникам Трампа, які штурмували Капітолій два тижні тому.

20 січня в США відбувається інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Перед приведенням до присяги новообраного президента СЩА клятву на вірність американському народу складає новообраний віцепрезидент.

Камала Гарріс, генпрокурор штату Каліфорнія, вийшла на велику сцену чотири роки тому, в ніч, коли президентом обрали Дональда Трампа.

Гарріс стала політиком, буквально розгромивши на виборах до Сенату Лоретту Санчез, конгресвумен із 20-річним досвідом.

За два роки до цього вона отримала широке схвалення від топ-політиків демократичного табору. Тоді Гарріс тільки висунула свою кандидатуру в сенатори.

Камала Гарріс – четверта за рахунком жінка, яка боролася за топ-посаду в Білому домі. Але перша, кому це нарешті вдалося.

Гарріс 56 років. Вона народилась у родині темношкірого вихідця з Ямайки, професора економіки Дональда Гарріса, та емігрантки з Індії, дослідниці раку молочної залози Шьямали Гопалан.

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За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

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