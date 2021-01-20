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Камала Харрис приняла присягу вице-президента США

Среда, 20 января 2021, 17:47

Бывшая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис приняла присягу вице-президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Харрис привела к присяге судья Соня Сотомайор.

На церемонию инаугурации Камалу Харрис сопровождал Юджин Гудман, сотрудник полиции Капитолия, который стал лицом сопротивления сторонникам Трампа, штурмовавших Капитолий две недели назад.

20 января в США происходит инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Перед приведением к присяге новоизбранного президента СЩА клятву на верность американскому народу составляет новоизбранный вице-президент.

Камала Харрис, генпрокурор штата Калифорния, вышла на большую сцену четыре года назад, в ночь, когда президентом избрали Дональда Трампа.

Харрис стала политиком, буквально разгромив на выборах в Сенат Лоретта Санчез, конгресвумен с 20-летним опытом.

За два года до этого она получила широкое одобрение от топ-политиков демократического лагеря. Тогда Гаррис только выдвинула свою кандидатуру в сенаторы.

Камала Харрис - четвертая по счету женщина, которая боролась за топ-должность в Белом доме. Но первая, кому это наконец удалось.

Харрис 56 лет. Она родилась в семье темнокожего выходца с Ямайки, профессора экономики Дональда Харриса, и эмигрантки из Индии, исследовательницы рака молочной железы Шьямал Гопалан.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в нашей трансляции - Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE

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