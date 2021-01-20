Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден закликав припинити "грубу війну" демократів і республіканців

Середа, 20 січня 2021, 18:53

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав припинити протистояння між Демократичною і Республіканською партіями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові після церемонії інавгурації.

"Ми повинні покласти край цій грубій війні (uncivil war), в якій червоний колір протиставляється синьому", - сказав Байден, маючи на увазі партійні кольори двох політичних сил.

Він виступив проти культури "тотальної війни" при виробленні політики та проти маніпулювання фактами.

"Мої співгромадяни-американці, ми повинні відрізнятися від цього. Америка повинна бути краще за це. І я вважаю, що Америка набагато краща за це", - сказав він.

Байден також закликав американців почати все спочатку, оскільки країна переживає "історичний момент кризи і проблем".

"Тому що без єдності немає миру, тільки гіркота і лють. Немає прогресу, тільки виснажливе обурення. Немає нації, тільки стан хаосу. Це наш історичний момент кризи і проблеми, і єдність - це шлях вперед. Слухайте один одного. Дивіться один на одного. Проявляйте повагу один до одного", - сказав він.

За всіма подіями навколо церемонії стежте в трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Байден
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: