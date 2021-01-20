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Байден закликав припинити "грубу війну" демократів і республіканців

Середа, 20 січня 2021, 19:53

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав припинити протистояння між Демократичною і Республіканською партіями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові після церемонії інавгурації.

"Ми повинні покласти край цій грубій війні (uncivil war), в якій червоний колір протиставляється синьому", - сказав Байден, маючи на увазі партійні кольори двох політичних сил.

Він виступив проти культури "тотальної війни" при виробленні політики та проти маніпулювання фактами.

"Мої співгромадяни-американці, ми повинні відрізнятися від цього. Америка повинна бути краще за це. І я вважаю, що Америка набагато краща за це", - сказав він.

Байден також закликав американців почати все спочатку, оскільки країна переживає "історичний момент кризи і проблем".

"Тому що без єдності немає миру, тільки гіркота і лють. Немає прогресу, тільки виснажливе обурення. Немає нації, тільки стан хаосу. Це наш історичний момент кризи і проблеми, і єдність - це шлях вперед. Слухайте один одного. Дивіться один на одного. Проявляйте повагу один до одного", - сказав він.

За всіма подіями навколо церемонії стежте в трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

Теми: БайденСША


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