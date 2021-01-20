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Байден призвал прекратить "негражданскую войну" демократов и республиканцев

Среда, 20 января 2021, 19:53

Президент США Джо Байден призвал прекратить противостояние между Демократической и Республиканской партиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи после церемонии инаугурации.

"Мы должны положить конец этой "негражданской войне", в которой красный цвет противопоставляется синему", - сказал Байден, имея в виду партийные цвета двух политических сил.

Он выступил против культуры "тотальной войны" при выработке политики и манипулирования фактами.

"Мои сограждане-американцы, мы должны отличаться от этого. Америка должна быть лучше этого. И я считаю, что Америка намного лучше, чем это", - сказал он.

Байден также призвал американцев начать все сначала, поскольку страна переживает "исторический момент кризиса и проблем".

"Ибо без единства нет мира, только горечь и ярость. Нет прогресса, только изнуряющее возмущение. Нет нации, только состояние хаоса. Это наш исторический момент кризиса и проблемы, и единство - это путь вперед. Слушайте друг друга. Смотрите друг на друга. Проявляйте уважение друг к другу", - сказал он.

За всеми событиями вокруг церемонии можно следить в трансляции - Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE

Темы: БайденСША


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