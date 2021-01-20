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В Європарламенті хочуть зупинки "Північного потоку-2" через арешт Навального

Середа, 20 січня 2021, 21:37

В Європарламенті вважають, що після затримання критика Кремля Алексєя Навального ЄС повинен запобігти завершенню будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Таку вимогу підтримують парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів та зелених.

Згідно з проєктом резолюції Європарламенту, ЄС повинен негайно зупинити завершення трубопроводу в Балтійському морі.

Окрім заморозки будівництва "Північного потоку-2", євродепутати також вимагають санкцій проти "фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та затримання Алексєя Навального".

На думку авторів проєкту резолюції, санкції слід також запровадити проти осіб, відповідальних за напади на представників опозиції, "російських олігархів", "членів найближчого оточення президента Путіна" та "пропагандистів засобів масової інформації".

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера. 

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.



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