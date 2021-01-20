В Европарламенте хотят остановки "Северного потока-2" из-за ареста Навального

В Европарламенте считают, что после задержания критика Кремля Алексееве Навального ЕС должен предотвратить завершение строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Такое требование поддерживают парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Согласно проекту резолюции Европарламента, ЕС должен немедленно остановить завершения трубопровода в Балтийском море.

Кроме заморозки строительства "Северного потока-2", евродепутаты также требуют санкций против "физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и задержании Алексееве Навального".

По мнению авторов проекту резолюции, санкции следует ввести против лиц, ответственных за нападения на представителей оппозиции, "русских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и "пропагандистов средств массовой информации".

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексееве Навального и требуют освободить оппозиционера.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.