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Сайту Білого дому повернули іспаномовну версію

Середа, 20 січня 2021, 21:40

Вебсайт whitehouse.gov було оновлено, щоб показати, що Джо Байден - новий президент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Тепер сайт також включає іспаномовну версію повідомлень Білого дому.

Іспаномовну сторінку La Casa Blanca припинили оновлювати в 2017 році, коли Дональд Трамп вступив на посаду президента.

Президенти Барак Обама та Джордж Буш підтримували іспанську версію веб-сайту Білого дому.

Заархівований вебсайт Білого дому колишнього президента Дональда Трампа також лишається доступним.

Як повідомлялося, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Дональд Трамп не був присутній на церемонії. Він вже залишив Біли дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього присутній віцепрезидент Майк Пенс.

Через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не була схожа на жодну попередню в американській історії.

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