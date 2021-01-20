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Сайту Белого дома вернули испаноязычную версию

Среда, 20 января 2021, 22:40

Сайт whitehouse.gov был обновлен, чтобы отразить, что Джо Байден - новый президент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Теперь сайт также включает испаноязычную версию сообщений Белого дома.

Испаноязычную страницу La Casa Blanca прекратили обновлять в 2017 году, когда Дональд Трамп вступил в должность президента.

Президенты Барак Обама и Джордж Буш поддерживали испанскую версию сайта Белого дома.

Заархивированный сайт Белого дома бывшего президента Дональда Трампа также остается доступным.

Как сообщалось, Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

Дональд Трамп не присутствовал на церемонии. Он уже покинул Белый дом и направился в резиденцию во Флориде. Вместо него присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не была похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

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