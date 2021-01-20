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Генсек НАТО привітав Байдена: Це початок нового розділу у трансатлантичних відносинах

Середа, 20 січня 2021, 23:56

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Джо Байдена зі вступом на посаду президента США.

Про це йдеться у заяві НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Від імені Організації Північноатлантичного договору я вітаю Джо Байдена з інавгурацією в якості 46-го президента США та Камалу Гарріс на посаді віцепрезидента. Сьогодні початок нового розділу для трансатлантичного Альянсу" - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що зв'язок між Північною Америкою та Європою є основою спільної безпеки, а міцний НАТО корисний як для Північної Америки, так і для Європи.

"Члени НАТО повинні об'єднатись для вирішення наслідків для безпеки, пов'язаних із зростанням Китаю, загрозою тероризму, в тому числі в Афганістані та Іраку, та більш напористою Росією. Ніхто з нас не може самостійно вирішити ці виклики, але разом у НАТО ми представляємо один мільярд людей і половину світової військової та економічної могутності" - заявив генсек Альянсу.

Він нагадав, що очікує Байдена на саміті НАТО у Брюсселі.

"У центрі уваги буде НАТО-2030, ініціатива зробити наш міцний Альянс ще сильнішим і придатнішим для майбутнього" - зазначив Столтенберг.

Як повідомлялося, Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE



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