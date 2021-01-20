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Генсек НАТО поздравил Байдена: Это начало новой главы в трансатлантических отношениях

Среда, 20 января 2021, 23:56

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США.

Об этом говорится в заявлении НАТО, сообщает "Европейская правда".

"От имени Организации Североатлантического договора я поздравляю Джо Байдена с инаугурацией в качестве 46-го президента США и Камалу Харрис в должности вице-президента. Сегодня начало нового раздела для трансатлантического альянса ", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что связь между Северной Америкой и Европой является основой общей безопасности, а крепкий НАТО полезен как для Северной Америки, так и для Европы.

"Члены НАТО должны объединиться для решения последствий для безопасности, связанных с ростом Китая, угрозой терроризма, в том числе в Афганистане и Ираке, и более напористой Россией. Никто из нас не может самостоятельно решить эти вызовы, но вместе в НАТО мы представляем один миллиард людей и половину мировой военной и экономической мощи ", - заявил генсек Альянса.

Он напомнил, что ожидает Байдена на саммите НАТО в Брюсселе.

"В центре внимания будет НАТО-2030, инициатива сделать наш крепкий Альянс еще сильнее и пригодным для будущего", - отметил Столтенберг.

Как сообщалось, Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.



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