Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter

Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в твіттер-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States).

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям".

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.