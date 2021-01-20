Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter
Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в твіттер-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States).
Джерело: Байден в Twitter
Пряма мова: "Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям".
There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.— President Biden (@POTUS) January 20, 2021
Деталі: Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка разом з Байденом склала присягу, також отримала доступ до офіційного твіттер-акаунту.
It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E— Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021
Довідка: 44-й президент США Барак Обама першим з президентів завів твіттер-акаунт @POTUS.