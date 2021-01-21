Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter

Четвер, 21 січня 2021, 00:31

Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в твіттер-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States).

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям".

Деталі: Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка разом з Байденом склала присягу, також отримала доступ до офіційного твіттер-акаунту.

Теми: БайденСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський застерігає Шмигаля та Разумкова щодо скандального законопроєкту про локалізацію

Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Росія та Медведчук використовують полонених у політичних інтересах – ТКГ

фотоЗеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Відео. оновленоУ США пройшла інавгурація нового президента

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Усі новини...
Байден
Чому бізнес-спільнота покладає великі надії на президентство Байдена
Байден закликав припинити "грубу війну" демократів і республіканців
Зеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена
Останні новини
01:03
Шмигаль анонсував терміновий Кабмін для звільнення заступника Уруського
00:31
Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter
23:56
Генсек НАТО привітав Байдена: Це початок нового розділу у трансатлантичних відносинах
23:24
Зеленський застерігає Шмигаля та Разумкова щодо скандального законопроєкту про локалізацію
22:40
Сайту Білого дому повернули іспаномовну версію
22:21
Новини економіки: фондовий ринок в Україні, "зелені облігації", річні тарифи на газ
22:08
У МОН підтвердили, що Портнов та Новинський увійшли до наглядової ради академії Ківалова
21:51
Китай запровадив санкції проти Помпео та ще 27 громадян США
21:37
В Європарламенті хочуть зупинки "Північного потоку-2" через арешт Навального
21:21
Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука
Усі новини...