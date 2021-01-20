Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter

Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в твіттер-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States).

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям".

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Деталі: Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка разом з Байденом склала присягу, також отримала доступ до офіційного твіттер-акаунту.

It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Довідка: 44-й президент США Барак Обама першим з президентів завів твіттер-акаунт @POTUS.