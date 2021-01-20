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Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter

Середа, 20 січня 2021, 23:31
Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter

Новообраний президент США Джо Байден опублікував перший допис в твіттер-акаунті @POTUS (абревіатура від President Of The United States).

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет, де відразу приступлю до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям".

Деталі: Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка разом з Байденом склала присягу, також отримала доступ до офіційного твіттер-акаунту.

Довідка: 44-й президент США Барак Обама першим з президентів завів твіттер-акаунт @POTUS.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСША
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