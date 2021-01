Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter

Новоизбранный президент США Джо Байден опубликовал первое сообщение в твиттер-аккаунте @POTUS (аббревиатура от President Of The United States).

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, где сразу приступлю к работе, принимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям".

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.