Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter

Новоизбранный президент США Джо Байден опубликовал первое сообщение в твиттер-аккаунте @POTUS (аббревиатура от President Of The United States).

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, где сразу приступлю к работе, принимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям".

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Детали: Вицепрезидетка США Камала Харрис, которая вместе с Байденом принесла присягу, также получила доступ к официальному твиттер-аккаунту.

It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Справка: 44-й президент США Барак Обама первым из президентов завел твиттер-аккаунт @POTUS.