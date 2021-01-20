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Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter

Среда, 20 января 2021, 23:31
Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter

Новоизбранный президент США Джо Байден опубликовал первое сообщение в твиттер-аккаунте @POTUS (аббревиатура от President Of The United States).

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь:  "Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, где сразу приступлю к работе, принимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям".

Детали: Вицепрезидетка США Камала Харрис, которая вместе с Байденом принесла присягу, также получила доступ к официальному твиттер-аккаунту.

Справка: 44-й президент США Барак Обама первым из президентов завел твиттер-аккаунт @POTUS.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСША
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