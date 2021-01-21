Шмигаль анонсував терміновий Кабмін для звільнення заступника Уруського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль несподівано анонсував позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Джерело: Співрозмовники "Української правди". Шмигаль в Telegram

Деталі: Співрозмовники "УП" у кабміні стверджують, що причина звільнення - затримання за кермом у нетверезому стані.

Пряма мова Шмигаля: "В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав — в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями".

Довідка: Немілостівий - колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також нардеп (2012-14 роки).