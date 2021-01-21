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Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского

Четверг, 21 января 2021, 01:03

Премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями".

Справка: Немилостивый - бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп (2012-14 годы).

Темы: Кабинет министров


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