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Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского

Четверг, 21 января 2021, 00:03
Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского
На фото - Виталий Немилостивый

Премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Источник: Собеседники "Украинской правды". Шмыгаль в Telegram

Детали: Собеседники "УП" в Кабмине утверждают, что причина увольнения - задержание за рулем в нетрезвом состоянии.

Прямая речь Шмыгаля: "В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями".

Справка: Немилостивый - бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп (2012-14 годы).

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Темы: Кабинет министров
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