Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского

Премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями".

Справка: Немилостивый - бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп (2012-14 годы).