Байден повертає США до ВООЗ та Паризької угоди з клімату
Четвер, 21 січня 2021, 04:28
Новообраний президент США Джо Байден підписав перші 15-ть указів. Зокрема він повернув країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Джерело: BВС
Деталі: Байден також підписав документ про повернення США в Паризьку хартію по клімату 2015 року, яке вимагає скоротити шкідливі викиди в навколишнє середовище.
Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.
Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Що передувало: 7 липня 2020 року 45-ий президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров’я.