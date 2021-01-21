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Байден повертає США до ВООЗ та Паризької угоди з клімату

Четвер, 21 січня 2021, 04:28

Новообраний президент США Джо Байден підписав перші 15-ть указів. Зокрема він повернув країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: BВС

Деталі: Байден також підписав документ про повернення США в Паризьку хартію по клімату 2015 року, яке вимагає скоротити шкідливі викиди в навколишнє середовище.

Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Що передувало: 7 липня 2020 року 45-ий президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Теми: СШАкоронавірус


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