Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден повертає США до ВООЗ та Паризької угоди з клімату

Четвер, 21 січня 2021, 03:28
Байден повертає США до ВООЗ та Паризької угоди з клімату

Новообраний президент США Джо Байден підписав перші 15-ть указів. Зокрема він повернув країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: BВС

Деталі: Байден також підписав документ про повернення США в Паризьку хартію по клімату 2015 року, яке вимагає скоротити шкідливі викиди в навколишнє середовище.

Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Що передувало: 7 липня 2020 року 45-ий президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про вихід Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: