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Байден вернул США в ВОЗ

Четверг, 21 января 2021, 04:28

Новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15-ть указов. В частности он вернул страну к Всемирной организации здравоохранения.

Источник: BВС

Детали: Байден также подписал документ о возвращении США в Парижскую хартию по климату 2015 года, которое требует сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Президент США также отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.

Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

Что предшествовало: 7 июля 45-ий президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Темы: СШАкоронавирус


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