Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
Четверг, 21 января 2021, 03:28
Новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15-ть указов. В частности он вернул страну к Всемирной организации здравоохранения.
Источник: BВС
Детали: Байден также подписал документ о возвращении США в Парижскую хартию по климату 2015 года, которое требует сократить вредные выбросы в окружающую среду.
Президент США также отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.
Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.
Что предшествовало: 7 июля 45-ий президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.