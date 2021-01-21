Канада продовжила заборону на в’їзд для іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни з несуттєвих причин для громадян інших країн до 21 лютого.

Джерело: міністр громадської безпеки Канади Біл Блер в Twitter. Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжуємо обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не вагатиметься у запровадженні рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю із міжнародними партнерами".

Деталі: Він додав, що Канада запровадила "одні із найсуворіших у світі обмежень на подорожі.. Ми запровадили рішучі заходи на своїх кордонах для боротьби з COVID-19: посилені перевірки, тести у пункті відбуття для всіх охочих перетнути наземний чи повітряний кордон Канади, а також обов’язковий 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з несуттєвих причин".