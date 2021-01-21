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Канада продлила запрет на въезд для иностранцев

Четверг, 21 января 2021, 03:58
Канада продлила запрет на въезд для иностранцев

Канада продлила запрет на въезд в страну с несущественных причин для граждан других стран до 21 февраля.

Источник: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в Twitter. Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжаем ограничения на въезд иностранцев в Канаду не из территории США до 21 февраля 2021 года. Наше правительство никогда не будет колебаться в введении решительных мер, необходимых для защиты канадцев от COVID-19, сохраняя при этом важную торговлю с международными партнерами".

Детали: Он добавил, что Канада ввела "одни из самых строгих в мире ограничений на путешествия .. Мы ввели решительные меры на своих границах для борьбы с COVID-19: усиленные проверки, тесты в пункте отбытия для всех желающих пересечь наземный или воздушный границу Канады, а также обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из несущественных причин".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадакоронавирус
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