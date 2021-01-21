Першу телефонну розмову Байден проведе з Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо стане першим лідером іноземної держави, з яким президент США Джо Байден проведе перемовини. Розмова запланована на п'ятницю, 22 січня.

Джерело: CBC News з посиланням на новопризначену речницю Білого дому Джейн Псакі.

Дослівно: "Псакі зазначила, що двоє лідерів обговорять двосторонні відносини, у тому числі рішення Байдена офіційно відкликати дозвіл, необхідний для будівництва нафтопроводу Keystone XL".

Деталі: Речниця також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, припинені під час каденції Трампа, та заявила, що дуже цінує роль "вільних і незалежних ЗМІ у нашій демократії".

Що передувало: Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL, який мав з’єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.