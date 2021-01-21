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Первый телефонный разговор Байден проведет с Трюдо

Четверг, 21 января 2021, 05:27

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо станет первым лидером иностранного государства, с которым президент США Джо Байден проведет переговоры. Разговор запланирована на пятницу, 22 января.

Источник: CBC News со ссылкой на новоназначенного пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

Дословно: "Псаки отметила, что два лидера обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL".

Детали: Пресс-секретарь также пообещала восстановить ежедневные брифинги в Белом доме, приостановлены во время каденции Трампа, и заявила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

Что предшествовало: Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который должен соединить нефтеносный регион в канадской провинции Альберта с перерабатывающими заводами в США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКанада
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