Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Первый телефонный разговор Байден проведет с Трюдо

Четверг, 21 января 2021, 06:27

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо станет первым лидером иностранного государства, с которым президент США Джо Байден проведет переговоры. Разговор запланирована на пятницу, 22 января.

Источник: CBC News со ссылкой на новоназначенного пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

Дословно: "Псаки отметила, что два лидера обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL".

Детали: Пресс-секретарь также пообещала восстановить ежедневные брифинги в Белом доме, приостановлены во время каденции Трампа, и заявила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

Что предшествовало: Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, который должен соединить нефтеносный регион в канадской провинции Альберта с перерабатывающими заводами в США.

Темы: СШАКанада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации

Новости 20 января: инаугурация Байдена, пленные для Медведчука

Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ

фотоЗеленский, Ермак и глава посольства США вместе смотрели инаугурацию Байдена

видео.обновленоВ США прошла инаугурация нового президента

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США

Все новости...
США
Байден вернул США в ВОЗ
Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter
Почему бизнес-сообщество возлагает большие надежды на президентство Байдена
Последние новости
06:27
Первый телефонный разговор Байден проведет с Трюдо
04:58
Канада продлила запрет на въезд для иностранцев
04:28
Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
02:26
За сутки от COVID-19 умерло 17 299 человек
01:51
ВидеоОдна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту
01:03
Шмыгаль анонсировал срочный Кабмин для увольнения заместителя Уруского
00:31
Байден взял под контроль официальный аккаунт президента США в Twitter
23:56
Генсек НАТО поздравил Байдена: Это начало новой главы в трансатлантических отношениях
23:24
Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации
22:40
Сайту Белого дома вернули испаноязычную версию
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!